El Gobierno de Monterrey a cargo de Adrián de la Garza intensificó las labores de limpieza y mantenimiento de la infraestructura pluvial ante las lluvias registradas en la ciudad, con acciones enfocadas en prevenir inundaciones y mantener libres de residuos los puntos de captación de agua.

Como parte de estas labores, las cuadrillas de la Secretaría de Servicios Públicos han realizado trabajos de limpieza en más de mil 300 parrillas pluviales, 35 bocatormentas y cinco transversales, de donde se han retirado poco más de 60 toneladas de residuos.

Los trabajos se desarrollaron principalmente en sectores que registraron afectaciones derivadas de las lluvias, con presencia de personal municipal en vialidades como Gonzalitos, Constitución, Morones Prieto, Garza Sada, Lincoln y Fidel Velázquez.

Cuadrillas de Servicios Públicos realizan limpieza a infraestructura pluvial (cortesía )

Monterrey refuerza limpieza de infraestructura pluvial

En algunos de estos puntos fue necesario realizar cierres en bajo puentes debido a la intensidad de las precipitaciones registradas durante la noche, por lo que las cuadrillas municipales reforzaron las labores de limpieza y supervisión.

Durante las últimas 48 horas, personal de Servicios Públicos y equipos hidrojet han trabajado en el retiro de basura y otros materiales acumulados en la infraestructura pluvial, además de mantener vigilancia en los puntos identificados como susceptibles a presentar afectaciones.

Las autoridades municipales señalaron que las corrientes de agua pueden arrastrar residuos hacia las rejillas pluviales, provocando obstrucciones que dificultan el desalojo del agua y pueden incrementar los riesgos para automovilistas y peatones.

Cuadrillas de Servicios Públicos realizan limpieza a infraestructura pluvial (cortesía )

Gobierno de Monterrey pide evitar tirar basura en la vía pública

Por ello, el Gobierno de Monterrey hizo un llamado a la ciudadanía a evitar arrojar basura en la vía pública, ya que los residuos pueden ser arrastrados por las lluvias y terminar en las parrillas, bocatormentas y otros sistemas de captación.

Las labores preventivas continuarán mientras permanezcan las condiciones de lluvia, con cuadrillas de Servicios Públicos atentas a la acumulación de residuos y a las necesidades de limpieza que se presenten en las vialidades de la ciudad.

El Municipio de Monterrey recordó que la ciudadanía puede reportar acumulaciones de basura a través del 072 o mediante las redes sociales oficiales del Gobierno de Monterrey, con el propósito de facilitar la atención de los puntos que requieran intervención.

Con estas acciones, el Gobierno de Monterrey mantiene un operativo de limpieza y supervisión de la infraestructura pluvial para contribuir a una respuesta preventiva ante las precipitaciones y reducir riesgos asociados con la acumulación de residuos en las calles.