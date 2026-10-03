Con el ingreso de 44 cadetes, la Academia de Policía de Monterrey continúa con el reclutamiento para incrementar el estado de fuerza y preparar a los futuros policías.

Un total de 32 hombres y 12 mujeres se integraron a la formación y capacitación de Policía de Proximidad y Guardia Auxiliar.

Con base en la estrategia Escudo, se mantiene el trabajo de reclutamiento y preparación de los aspirantes a portar el uniforme de la corporación regiomontana.

Los 44 cadetes conocieron las instalaciones de lo que será su centro de formación policial y recibieron la bienvenida de las autoridades municipales.

Cada uno de ellos pasó los filtros correspondientes para ingresar a la Academia de Policía de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey.

Academia de Policía de Monterrey incorpora a 44 cadetes (cortesía )

Cadetes reciben capacitación para Policía de Proximidad y Guardia Auxiliar

El director de Academia, Formación y Especialización Policial, Brisilot Alejandro Sandoval Sánchez, fue el encargado de brindarles la bienvenida, acompañado del director de Tránsito, Ricardo González Rodríguez, y mandos operativos.

Sean todas y todos bienvenidos, han dado un paso importante en su vida al iniciar esta carrera policial y el deseo es que se mantengan con esa convicción y disciplina para terminar la capacitación asignada. Brisilot Alejandro Sandoval Sánchez, director de Academia, Formación y Especialización Policial

Durante la formación, el cadete de Policía percibe un sueldo mensual de 15 mil pesos, mientras que el de Guardia Auxiliar recibe 12 mil pesos, además del servicio médico correspondiente.

Academia de Policía de Monterrey incorpora a 44 cadetes (cortesía )

Academia de Policía de Monterrey mantiene abierta convocatoria

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mantiene abierta la convocatoria para quienes deseen integrarse a la corporación, tanto en sus áreas operativas como en el C4.

Las personas interesadas pueden acudir al Centro de Reclutamiento de la Academia de Policía, ubicado en la calle Miguel Barragán s/n, colonia Industrial.

También pueden solicitar informes al 81 5102 6750, extensiones 51, 52 y 53, de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 17:00 horas.