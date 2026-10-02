El Gobierno de Monterrey entregó 280 testamentos a personas que concluyeron satisfactoriamente su procedimiento legal, como parte de las acciones realizadas durante el Mes del Testamento 2026, con el objetivo de brindar certeza jurídica y fortalecer la seguridad patrimonial de las familias.

A través de la Dirección de Vinculación Interinstitucional, las personas beneficiarias recibieron acompañamiento y seguimiento durante el proceso, además de orientación para cumplir con los requisitos necesarios y concluir el trámite testamentario.

Monterrey fortalece la seguridad patrimonial con entrega de testamentos

El programa busca facilitar el acceso de la ciudadanía a herramientas legales que permitan establecer con anticipación la voluntad sobre los bienes y el patrimonio construido a lo largo de la vida.

Contar con un testamento permite establecer la manera en que los bienes serán distribuidos y puede contribuir a prevenir conflictos familiares, así como gastos y pérdida de tiempo derivados de procesos sucesorios.

Como parte del apoyo que ofrece el Municipio, la asesoría y el acompañamiento jurídico son gratuitos y están a cargo de abogados adscritos a la Secretaría de Participación Ciudadana, quienes orientan a las personas durante las diferentes etapas del procedimiento.

¿Cuánto cuesta hacer un testamento en Monterrey?

El trámite testamentario tiene un costo promedio de entre 4 mil y 6 mil pesos; sin embargo, mediante el procedimiento gestionado a través del Municipio, las personas beneficiarias realizan un pago de mil 700 pesos directamente en la notaría.

La asesoría legal proporcionada por el Gobierno de Monterrey no representa un costo adicional, por lo que el esquema busca facilitar el acceso de la ciudadanía a este servicio jurídico relacionado con la protección patrimonial.

Estas acciones forman parte de la promoción de la cultura testamentaria, con la finalidad de que las familias puedan tomar previsiones sobre su patrimonio y contar con documentos que expresen legalmente su voluntad.

Monterrey brinda asesoría gratuita para realizar el trámite testamentario

El Gobierno de Monterrey mantiene este esquema de orientación y acompañamiento como una alternativa para facilitar el acceso de la ciudadanía a servicios jurídicos relacionados con la protección patrimonial.

Durante septiembre, las personas interesadas en realizar su testamento pueden acudir al segundo piso del Palacio Municipal, en la Dirección de Vinculación, donde se brinda atención de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas.

Con la entrega de estos 280 documentos, el Gobierno de Monterrey continúa impulsando acciones de prevención jurídica y protección patrimonial mediante servicios de orientación que buscan contribuir a la certeza y tranquilidad de las familias regiomontanas.