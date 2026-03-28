Monterrey realizó una jornada del programa municipal “Patrimonio Seguro”, donde se hizo la entrega de 500 testamentos, los cuales fueron facilitados a bajo costo con el objetivo de brindar seguridad legal y certeza patrimonial a las familias del municipio. Durante el evento, las autoridades realizaron una entrega simbólica de algunos testamentos para cerrar una etapa de incertidumbre para las y los ciudadanos.

Impulsan certeza jurídica con entrega de testamentos en Monterrey

Este programa municipal trabaja de manera permanente con el propósito de acercar asesoría gratuita a la población y garantizando un costo accesible del trámite notarial mediante convenios con notarías.

“Patrimonio Seguro” tiene como meta garantizar la certeza jurídica para que las familias regiomontanas tengan en sus manos el destino de su patrimonio y evitar conflictos legales y familiares.

Familias de Monterrey recibieron 500 testamentos gestionados con apoyo institucional (cortesía)

El programa se encuentra abierto para toda la ciudadanía, lo que promueve la cultura de la prevención patrimonial. Asimismo, durante el evento, se subrayó la importancia de contar con un testamento para brindar tranquilidad a las familias.

El gobierno de Monterrey reafirma su compromiso de fortalecer el acceso a servicios legales básicos, impulsando una cultura de planeación y protección del patrimonio, impactando directamente en la calidad de vida de las familias.