Monterrey celebró las bodas colectivas de 350 parejas, quienes dijeron “sí acepto” como parte del programa “Oficialmente Juntos”.

La ceremonia permitió que las parejas regiomontanas formalizaran su unión civil de manera gratuita, facilitando el trámite ante el Registro Civil y promoviendo la certeza jurídica para las familias.

Monterrey celebra el matrimonio civil de 350 parejas

Durante la jornada, las y los contrayentes no solo concretaron su matrimonio, también participaron en una celebración especial que incluyó:

Cena y música en vivo

Baile y dinámicas recreativas

Rifas y obsequios

Entre los premios destacaron viajes de luna de miel, lo que brindó una experiencia integral para conmemorar este momento.

El programa “Oficialmente Juntos” tiene como objetivo impulsar la estabilidad familiar y el bienestar social, al facilitar el acceso al matrimonio civil para parejas en la ciudad. Además, promueve la construcción de entornos más sólidos desde el núcleo familiar, beneficiando directamente a la comunidad.

El evento reunió historias de vida diversas, donde parejas de distintas edades decidieron formalizar su relación, consolidando un compromiso que impacta en su desarrollo personal y familiar.