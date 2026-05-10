Monterrey implementó clínicas gratuitas de básquetbol en colaboración con el equipo de los Dallas Mavericks y la empresa Softtek, como parte de una estrategia para impulsar el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes a través del deporte.

La actividad reunió a decenas de participantes, quienes tuvieron la oportunidad de entrenar y perfeccionar sus habilidades deportivas bajo la guía de Eduardo Nájera, reconocido por ser el primer mexicano en jugar en la NBA.

Monterrey fortalece formación deportiva de niñas, niños y jóvenes

Durante las clínicas, las y los asistentes participaron en ejercicios técnicos y dinámicas enfocadas en el aprendizaje de fundamentos del básquetbol, además de fortalecer valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la perseverancia.

La iniciativa forma parte de una estrategia que busca utilizar el deporte como herramienta de transformación social, acercando oportunidades de formación deportiva a la juventud y promoviendo estilos de vida saludables.

Asimismo, la colaboración entre el Gobierno de Monterrey, la iniciativa privada y el deporte profesional da continuidad a las acciones para fortalecer la infraestructura deportiva de la ciudad y generar espacios adecuados para la práctica y aprendizaje.

Las clínicas se ofrecen de manera gratuita con el objetivo de ampliar el acceso al deporte y brindar experiencias formativas que impulsen el talento y desarrollo personal de las nuevas generaciones.

Con este tipo de programas, Monterrey continúa fortaleciendo la activación física y el crecimiento integral de la niñez y juventud, consolidando al deporte como un eje clave para la construcción de comunidad.