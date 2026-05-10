Monterrey implementó clínicas gratuitas de básquetbol en colaboración con el equipo de los Dallas Mavericks y la empresa Softtek, como parte de una estrategia para impulsar el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes a través del deporte.

La actividad reunió a decenas de participantes, quienes tuvieron la oportunidad de entrenar y perfeccionar sus habilidades deportivas bajo la guía de Eduardo Nájera, reconocido por ser el primer mexicano en jugar en la NBA.

Monterrey fortalece formación deportiva de niñas, niños y jóvenes

Durante las clínicas, las y los asistentes participaron en ejercicios técnicos y dinámicas enfocadas en el aprendizaje de fundamentos del básquetbol, además de fortalecer valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la perseverancia.

La iniciativa forma parte de una estrategia que busca utilizar el deporte como herramienta de transformación social, acercando oportunidades de formación deportiva a la juventud y promoviendo estilos de vida saludables.

Asimismo, la colaboración entre el Gobierno de Monterrey, la iniciativa privada y el deporte profesional da continuidad a las acciones para fortalecer la infraestructura deportiva de la ciudad y generar espacios adecuados para la práctica y aprendizaje.

Las clínicas se ofrecen de manera gratuita con el objetivo de ampliar el acceso al deporte y brindar experiencias formativas que impulsen el talento y desarrollo personal de las nuevas generaciones.

Con este tipo de programas, Monterrey continúa fortaleciendo la activación física y el crecimiento integral de la niñez y juventud, consolidando al deporte como un eje clave para la construcción de comunidad.

Monterrey impulsa talento juvenil con clínicas gratuitas de básquetbol.
Monterrey impulsa talento juvenil con clínicas gratuitas de básquetbol. (Cortesía)