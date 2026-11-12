El Ayuntamiento de Monterrey aprobó otorgar la Medalla Diego de Montemayor 2026 al arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, en reconocimiento a su trayectoria y labor social en beneficio de la comunidad.

La propuesta fue avalada por unanimidad de las y los integrantes presentes durante una sesión ordinaria del Cabildo de Monterrey. La entrega de la distinción se realizará en una próxima sesión solemne, cuya sede será el Casino Monterrey.

¿Qué es la Medalla al Mérito Diego de Montemayor?

La Medalla al Mérito Diego de Montemayor es un reconocimiento al mérito que el municipio otorga desde 1981 a personas que han destacado por sus aportaciones y servicio a la comunidad en ámbitos como el social, científico, empresarial, académico y cultural.

El galardón busca distinguir trayectorias que contribuyen al bienestar colectivo y que representan un ejemplo de compromiso y participación en la sociedad regiomontana.

Rogelio Cabrera López recibirá la distinción 2026

Rogelio Cabrera López fue designado arzobispo de Monterrey el 3 de octubre de 2012 y tomó posesión de su cargo el 5 de diciembre de ese mismo año. Su trayectoria y labor social fueron consideradas para la entrega de esta edición de la presea.

Cabildo autoriza convenio con el Museo de Historia Mexicana

Durante la misma sesión, el Cabildo también autorizó la celebración de un convenio de colaboración con el Museo de Historia Mexicana, con el propósito de establecer mecanismos para el préstamo de obras artísticas y fortalecer la difusión cultural en Monterrey.

Este acuerdo permitirá colaborar con el organismo en la exhibición de piezas para la muestra “De Barcelonette a México”, titulada “De Barcelonette a México, la saga del gran viaje. Una epopeya franco-mexicana”.

Con estas acciones, Monterrey contempla tanto el reconocimiento a personas con trayectoria de servicio a la comunidad como el impulso a iniciativas de colaboración para acercar el patrimonio artístico y cultural a la ciudadanía.