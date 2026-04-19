Monterrey inició trabajos de adecuación vial en el cruce de Pino Suárez y Madero, con el objetivo de mejorar la movilidad y optimizar la circulación vehicular en el primer cuadro de la ciudad.

Las obras contemplan la recuperación de carriles de circulación, con lo que se busca restablecer hasta seis vías para automovilistas, permitiendo mayor fluidez y reduciendo tiempos de traslado en horas de alta demanda.

Monterrey reduce tráfico en cruce clave del centro

De acuerdo con estudios técnicos de movilidad, este punto presenta altos niveles de congestión, con demoras de hasta 47 segundos por vehículo en horas pico.

Con la nueva configuración, se estima una disminución de hasta 75% en el congestionamiento diario. Entre las acciones destacan:

Demolición de guarniciones en camellones

Retiro de bolardos y barreras

Rehabilitación de semáforos peatonales

Habilitación de carriles bajo el Arco de la Independencia, garantizando su protección

La intervención cuenta con una inversión aproximada de 2.5 millones de pesos y forma parte de una estrategia integral para mejorar la conectividad urbana y reducir emisiones contaminantes.

Se prevé que los trabajos concluyan antes de la temporada de mayor afluencia, lo que permitirá una circulación más eficiente y segura para automovilistas y peatones.

Con estas acciones, Monterrey continúa impulsando proyectos para modernizar su infraestructura vial y mejorar la calidad de vida en el centro de la ciudad.