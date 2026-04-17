El Ayuntamiento de Monterrey aprobó modificaciones a cuatro reglamentos municipales, entre los que destacan cambios en materia de tránsito, protección animal, sistema de cuidados y regulación de reclusorios.

Las reformas incluyen sanciones a vehículos, la prohibición del uso indebido de animales y la incorporación de una perspectiva de género con lenguaje incluyente en el Sistema de Cuidados.

Además, se fortalecen las medidas para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en casos de detención.

Monterrey endurece sanciones y fortalece derechos con reformas

En el Reglamento de Tránsito se establecen sanciones para vehículos que arrojen o derramen materiales durante su circulación, maniobras o carga y descarga, con el objetivo de mejorar el orden urbano.

En Protección y Bienestar Animal se reforzó la prohibición del uso indebido de animales, mientras que en el Sistema de Cuidados se ajustó la normativa para fortalecer su estructura con enfoque de género.

Por otra parte, la regulación de reclusorios busca garantizar la protección integral de menores de edad que puedan verse involucrados en procesos administrativos en la ciudad.

Adrián de la Garza anuncia acciones contra tiraderos y convocatoria ambiental

El alcalde Adrián de la Garza adelantó que el municipio adquirirá un equipo tecnológico para detectar tiraderos clandestinos, que permitirá emitir alertas e incluso advertencias en tiempo real para evitar que se arrojen residuos en la vía pública.

Asimismo, síndicos y regidores aprobaron lanzar la convocatoria para la Medalla “Guardianes de Monterrey” 2026, que reconocerá a personas, organizaciones e instituciones que destaquen en labor social, ciencia y tecnología, proyectos ambientales y protección animal.

Con estas acciones, el gobierno municipal busca fortalecer la regulación urbana, el cuidado del entorno y la protección de derechos en la ciudad.