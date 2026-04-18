El gobierno de Monterrey informó la conclusión del operativo intensivo de bacheo realizado en el primer cuadro de la ciudad, una estrategia enfocada en rehabilitar calles con alto tránsito vehicular y mejorar las condiciones de movilidad para miles de personas que circulan diariamente por la zona.

Las acciones se concentraron en distintos puntos del Centro de Monterrey, donde se atendieron vialidades prioritarias que presentaban desgaste en la carpeta asfáltica, afectaciones por el uso constante y daños derivados de las condiciones climáticas.

Gobierno de Monterrey mejora calles del centro

Durante el operativo se llevaron a cabo labores de reparación de baches, nivelación de superficies y mantenimiento correctivo en calles consideradas clave por su carga vehicular y conectividad urbana.

El municipio destacó que las jornadas de trabajo se ejecutaron de manera intensiva y simultánea en varios sectores del primer cuadro, lo que permitió reducir tiempos de intervención y optimizar recursos materiales y humanos.

Monterrey mejora el estado de sus calles en el centro y fortalece la movilidad (cortesía)

Con ello, se logró mejorar la calidad de rodamiento en diversas vialidades del Centro de Monterrey, una de las zonas con mayor actividad comercial, administrativa y de servicios en la capital de Nuevo León.

Las autoridades municipales señalaron que este operativo forma parte de un programa permanente de conservación urbana, cuyo propósito es atender de manera oportuna los daños en calles y avenidas.

Con la conclusión de esta etapa, Monterrey reiteró su compromiso de fortalecer la infraestructura vial y avanzar hacia una ciudad más ordenada, funcional y segura para toda la población.