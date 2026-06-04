Monterrey fortalece su estrategia de seguridad con la incorporación de 166 nuevos elementos policiales, una acción que permitirá ampliar la capacidad operativa de la corporación, reforzar la presencia preventiva y fortalecer las labores de proximidad en distintos sectores del municipio.

Las y los nuevos oficiales concluyeron satisfactoriamente su formación en la Academia de Policía, donde recibieron capacitación en actuación policial, derechos humanos, atención ciudadana, proximidad social, protocolos de seguridad y uso responsable de la fuerza.

Monterrey amplía su fuerza policial para mejorar la vigilancia y atención ciudadana

La incorporación de este nuevo grupo permitirá incrementar el estado de fuerza de la corporación y mejorar la cobertura de vigilancia en colonias, avenidas y espacios públicos, contribuyendo a una respuesta más eficiente ante las necesidades de la ciudadanía.

Además de fortalecer las tareas preventivas, los nuevos elementos participarán en labores de patrullaje, vigilancia estratégica y atención de reportes, reforzando la capacidad operativa de la Policía de Monterrey.

Esta generación forma parte de los esfuerzos permanentes del municipio para profesionalizar a los cuerpos de seguridad, mediante procesos de capacitación continua y la integración de personal preparado para atender los desafíos actuales en materia de seguridad pública.

La ampliación de la fuerza policial también responde al crecimiento de la ciudad y a la necesidad de contar con más elementos para atender la creciente demanda de servicios de seguridad y proximidad social.

Con estas acciones, Monterrey consolida una corporación más capacitada, cercana a la ciudadanía y preparada para fortalecer la seguridad en beneficio de las familias regiomontanas.