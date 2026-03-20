El Gobierno de Monterrey, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Dirección General de Turismo es Cultura, dio inicio a una ambiciosa intervención artística urbana en el Centro de la ciudad. Esta iniciativa tiene como objetivo activar el espacio público y acercar el arte a la ciudadanía en el marco de los preparativos para el Mundial 2026.

El banderazo de salida fue encabezado por el secretario del Ayuntamiento, César Garza, quien destacó que el proyecto reúne a cerca de 75 artistas locales, integrados en cinco colectivos. Los creadores intervienen las esferas de concreto ubicadas frente al Palacio Municipal, transformando elementos urbanos en lienzos llenos de identidad.

Monterrey inicia jornada artística y cultural rumbo al Mundial 2026

Del 20 al 22 de marzo, los artistas plasmarán obras alusivas a las costumbres norestenses, permitiendo que visitantes y vecinos observen el proceso creativo en tiempo real. Esta iniciativa fortalece la convivencia comunitaria y representa un fuerte impulso para trasladar el arte fuera de las galerías y espacios cerrados hacia la vía pública, generando una experiencia cultural abierta y participativa.

Las piezas incorporan elementos simbólicos del fútbol y la identidad regional, fusionando el folclore con la pasión deportiva. Las obras terminadas serán exhibidas oficialmente a partir del lunes 23 de marzo, consolidando un nuevo atractivo visual en el corazón de la capital regiomontana.

La administración que encabeza el alcalde Adrián de la Garza fomenta esta intervención para fortalecer la vida cultural, promover el talento de los jóvenes creadores y dinamizar la actividad económica en el Centro de Monterrey.

Se invita a toda la ciudadanía a visitar la zona durante este sábado y domingo para conocer de cerca el desarrollo de las obras y formar parte de esta experiencia artística única en el espacio público.