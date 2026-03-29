Monterrey se posiciona como referente en innovación urbana y bienestar escolar con la puesta en marcha del proyecto “Entornos de Aprendizaje Saludables: Iniciativa Futuros Brillantes”.

La estrategia fue implementada en el Jardín de Niños Juan Bautista Chapa, ubicado en la colonia San Bernabé XII Sector, como parte de un modelo integral que combina infraestructura, sostenibilidad, salud ambiental y eficiencia energética.

Monterrey impulsa escuelas sostenibles con proyecto pionero

El programa es desarrollado por el Gobierno municipal encabezado por Adrián de la Garza, en coordinación con dependencias locales y organismos especializados.

Entre las acciones implementadas destacan:

Rehabilitación de áreas verdes

Instalación de rampa de acceso universal

Plantación de 12 árboles

Sistema de captación de agua pluvial de 10 mil litros

Pintura de banquetas y señalización vial

Talleres sobre cuidado del agua, energía y movilidad sostenible

Además, en colaboración con ASHRAE y el Clúster Energético de Nuevo León, se instalaron:

Equipos de climatización de alta eficiencia

Purificadores de aire con filtros especializados

Luminarias LED

Ventanales acústicos

Extractores en sanitarios

El programa benefició a 70 integrantes de la comunidad escolar, quienes ahora cuentan con un entorno más seguro, saludable y resiliente.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Monterrey reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible, la mejora de los espacios educativos y la construcción de una ciudad con mejores condiciones de bienestar para niñas, niños y sus familias.