El municipio de Monterrey realizó una nueva jornada del programa “Barrio de mi Corazón” en la colonia 10 de Marzo, con el objetivo de acercar servicios públicos, apoyos sociales y acciones de mejoramiento urbano directamente a las familias del sector.

Programa Barrio de mi Corazón beneficia a vecinos de Monterrey

Durante la actividad se instaló una feria de servicios donde las y los vecinos pudieron realizar distintos trámites en un solo lugar. Entre las atenciones ofrecidas destacaron asesorías jurídicas, gestión de testamentos, registro a programas de movilidad, capacitación para el empleo y entrega de apoyos sociales, además de orientación personalizada sobre distintos servicios municipales.

La jornada también incluyó bolsa de trabajo, vacunación, atención para mascotas y actividades recreativas dirigidas a niñas, niños y adultos, con el propósito de atender diversas necesidades y fomentar la convivencia comunitaria.

Previo a la feria de servicios, brigadas municipales realizaron labores de rehabilitación en la colonia 10 de Marzo, que contemplaron la recolección de más de nueve toneladas de basura y escombro, deshierbe de áreas comunes, poda de árboles y mantenimiento del alumbrado público.

Monterrey llevó feria de servicios, apoyos y limpieza urbana a la colonia 10 de Marzo (cortesía)

Asimismo, se llevaron a cabo trabajos de reparación de vialidades para mejorar la movilidad y la seguridad de quienes habitan en la zona. Estas acciones buscan transformar el entorno urbano y ofrecer espacios más limpios y funcionales para la comunidad.

Como parte de la jornada, también se desarrollaron actividades culturales y recreativas, entre ellas la develación de un mural representativo del barrio, así como dinámicas familiares enfocadas en fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia.

El programa “Barrio de mi Corazón” tiene como objetivo acercar soluciones integrales a las colonias, combinando servicios sociales y acciones de mejoramiento urbano. Con estas intervenciones, el municipio de Monterrey busca fortalecer el tejido social y mejorar la calidad de vida de las familias.