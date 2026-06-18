Monterrey, a través de la Dirección General de Turismo es Cultura, inauguró la exposición “Armas Emblemáticas del Siglo XX y Coleccionismo Militar” en el Museo de la Batalla de Monterrey.

La muestra reúne más de 70 piezas facilitadas por los coleccionistas Arnulfo Cadena y Erik Ramos, entre las que destacan cascos, réplicas de armamento y equipos de telecomunicación que fueron utilizados en diferentes conflictos bélicos del siglo pasado.

Museo de la Batalla de Monterrey abre una ventana a la historia militar del siglo XX

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 27 de septiembre en el Museo de la Batalla de Monterrey, con un horario de visita de 10:00 a 17:00 horas, de lunes a domingo.

Además de exhibir objetos históricos, la muestra ofrece un recorrido por distintos momentos de la historia contemporánea mediante material iconográfico que permite contextualizar las épocas, los escenarios de combate y la evolución del equipamiento militar.

La directora general de Turismo es Cultura, Silvia Nancy García Treviño, destacó que cada pieza resguarda una parte de la historia global y contribuye a comprender mejor los acontecimientos que marcaron el siglo XX.

A la inauguración asistieron la regidora Cecilia Espir; el director de la Academia de Policía, Brisilot Sandoval Sánchez; la historiadora Sara Ledezma; además de más de 40 invitados y los propietarios de la colección.