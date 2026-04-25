Monterrey concluyó la remodelación de un Centro DIF y su Unidad de Rehabilitación en la zona sur, como parte de la estrategia para mejorar la calidad de atención a la comunidad.

La intervención se realizó en el Centro de Bienestar Familiar ubicado en la colonia Fomerrey 45, donde se llevaron a cabo trabajos de rehabilitación integral.

Monterrey mejora instalaciones de Unidad de Rehabilitación con inversión de 2.1 mdp

Entre las mejoras destacan la climatización de aulas, instalación de nuevos pisos, renovación de mobiliario, iluminación y pintura general, así como el mantenimiento de puertas, ventanas y áreas comunes.

Además, el centro fue equipado con nuevos espacios como salón de bailoterapia, área infantil, cocina y talleres, lo que permitirá ampliar la oferta de actividades comunitarias y formativas para las familias del sector.

En la Unidad de Rehabilitación se incorporó un gimnasio especializado con piso de caucho, equipo renovado y cubículos con camillas, diseñados para brindar terapias físicas en condiciones más adecuadas y personalizadas.

Monterrey entrega remodelación de Centro DIF y Unidad de Rehabilitación en zona sur. (Cortesía )

La obra contó con una inversión aproximada de 2.1 millones de pesos y forma parte del programa “Espacios DIFerentes”, mediante el cual se modernizan centros comunitarios para dignificar los servicios de atención social.

Estas acciones buscan fortalecer la convivencia comunitaria, mejorar la calidad de vida de las familias y garantizar espacios accesibles para servicios de salud, desarrollo social y recreación.