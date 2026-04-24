Con el objetivo de fortalecer la atención a la salud visual en Monterrey, el alcalde Adrián de la Garza encabezó la entrega de 10 mil 500 lentes gratuitos del programa “Monterrey se ve mejor”, una de las principales estrategias del municipio.

El programa se centra en llevar jornadas oftalmológicas a las colonias donde se realizan valoraciones gratuitas para detectar problemas en la vista y entregar lentes con graduación personalizada sin costo.

Salud visual en Monterrey avanza con entrega masiva de lentes

En la jornada más reciente, realizada en la colonia Barrio Santa Isabel, el alcalde realizó la entrega de 750 pares de lentes a las y los beneficiarios del programa, quienes fueron evaluados días antes.

Con esta iniciativa, el gobierno de Monterrey busca acercar los servicios de salud a las personas que más lo necesitan, evitando traslados y facilitando el acceso a diagnósticos y soluciones gratuitas.

Monterrey lleva brigadas oftalmológicas gratuitas a distintas colonias (cortesía)

“Monterrey se ve mejor” es un programa que está dirigido a todas las personas de todas las edades, pues el fin es mejorar la calidad de vida, fortalecer el desempeño laboral y escolar e impulsar la autonomía de las y los regiomontanos.

De igual manera, se busca eliminar las barreras económicas que pueden afectar la salud de las personas al no contar con los recursos necesarios para acudir con un oftalmólogo.

El gobierno de Monterrey continúa impulsando estrategias que impacten directamente en la calidad de vida de las familias, mejorando su salud y apoyando a su economía.