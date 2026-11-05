El Gobierno de Monterrey, encabezado por el alcalde Adrián de la Garza, realizó la actividad Presenta tu Negocio y Conecta, como parte de la Academia de Emprendedoras 2.0, para fortalecer los proyectos de las emprendedoras de Monterrey y brindarles herramientas para desarrollar sus negocios.

La jornada se llevó a cabo en el Centro de Innovación y Emprendimiento Monterrey (CIEM), donde alrededor de 50 participantes practicaron la presentación de sus productos y servicios, comunicaron sus propuestas de valor y establecieron posibles conexiones comerciales.

Emprendedoras presentan sus negocios en Monterrey

Durante la actividad, las participantes realizaron presentaciones de sus emprendimientos en un máximo de tres minutos, mediante una dinámica de pitch enfocada en fortalecer sus habilidades de comunicación y convencimiento.

El ejercicio también les permitió recibir retroalimentación para mejorar la manera en que presentan sus proyectos ante posibles clientes, aliados e inversionistas.

La Academia de Emprendedoras 2.0 es impulsada por el Instituto Municipal de las Mujeres Regias (IMMR), en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico.

Adrián de la Garza impulsa la autonomía económica de las mujeres

La secretaria de Desarrollo Económico, Ximena Tamariz, destacó que la colaboración entre dependencias municipales responde a la instrucción del alcalde Adrián de la Garza para ampliar las oportunidades de desarrollo de las mujeres.

Esta colaboración beneficia en gran manera a las mujeres emprendedoras, fortaleciéndolas en su autonomía, en su independencia, y esto contribuye, por supuesto, a generar mayor impulso y dinamismo económico en nuestra ciudad. Ximena Tamariz, secretaria de Desarrollo Económico Ximena Tamariz, secretaria de Desarrollo Económico

Por su parte, la directora del Instituto Municipal de las Mujeres Regias, África Elizondo Rodríguez, reconoció el compromiso de las participantes y las invitó a aprovechar las oportunidades para presentar sus emprendimientos con claridad y confianza.

También destacó la importancia de fortalecer la autonomía económica de las mujeres y su capacidad de decisión, así como acompañarlas en el proceso de pasar de emprendedoras a empresarias.

Monterrey impulsa emprendimientos de mujeres (cortesía)

Academia de Emprendedoras 2.0 fortalece conexiones comerciales

En la jornada también participó el director de Emprendimiento y Promoción de Inversiones, Juan Ignacio Bringas Martínez, quien explicó que el ejercicio estuvo enfocado en mejorar la comunicación de las propuestas de negocio y la capacidad de las participantes para conectar con posibles clientes y aliados comerciales.

Con estas actividades, el municipio busca fortalecer el emprendimiento femenino mediante herramientas prácticas para presentar proyectos, ampliar las conexiones comerciales y generar nuevas oportunidades de desarrollo para los negocios de las mujeres regiomontanas.