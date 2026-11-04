La Secretaría de Servicios Públicos de Monterrey realizó trabajos de limpieza y retiro de residuos en un tiradero clandestino ubicado en la colonia Moderna, con el objetivo de recuperar el espacio público y mejorar las condiciones del entorno para las familias de la zona.

Las labores incluyeron la recolección de basura y materiales acumulados, así como el retiro de desechos con apoyo de personal operativo y maquinaria, para restablecer las condiciones de limpieza en el área.

Gobierno de Monterrey retira residuos y atiende tiradero clandestino en la colonia Moderna

La intervención permitió atender un punto de acumulación irregular de residuos que afectaba la imagen urbana y las condiciones de limpieza de la colonia. Estas acciones forman parte de los trabajos municipales para conservar en mejores condiciones los espacios de uso común.

El Gobierno de Monterrey también hizo un llamado a la ciudadanía para evitar depositar basura en calles, terrenos y espacios públicos, ya que estas prácticas favorecen la formación de tiraderos clandestinos y generan afectaciones al entorno.

La disposición adecuada de los residuos y la colaboración de las y los habitantes son fundamentales para prevenir la acumulación de desechos y mantener las colonias limpias.

A través de estas labores, el municipio busca recuperar espacios urbanos y promover entornos más limpios, ordenados y saludables para las familias regiomontanas.