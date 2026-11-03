El gobierno de Monterrey presentó a AI-DA, una asistente virtual de Monterrey que brinda orientación sobre trámites municipales, servicios y programas disponibles en la ciudad, con atención las 24 horas del día.

La herramienta digital busca facilitar el acceso a la información municipal en línea y permitir que las personas resuelvan dudas sobre las dependencias del municipio sin necesidad de acudir presencialmente para recibir una primera orientación.

AI-DA está disponible las 24 horas

La nueva asistente virtual permite consultar información relacionada con los servicios municipales, los programas municipales y los procedimientos que ofrece la administración regiomontana.

Las y los usuarios pueden escribir sus preguntas para recibir orientación sobre los servicios disponibles y conocer los procesos que deben seguir para realizar distintos trámites.

Una de las características de AI-DA es su disponibilidad permanente: funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana, desde dispositivos con acceso a internet.

Para utilizar esta herramienta de atención ciudadana digital, las personas interesadas deben ingresar al portal oficial del Gobierno de Monterrey, localizar la asistente virtual y escribir sus consultas.

Monterrey impulsa la transformación digital

La incorporación de esta herramienta forma parte de las acciones de transformación digital en Monterrey, orientadas a simplificar la búsqueda de información, agilizar la atención inicial y ofrecer alternativas digitales a la población.

Con esta iniciativa, el gobierno de Monterrey busca modernizar sus canales de atención y acercar los servicios públicos a las y los regiomontanos mediante la estrategia #AquíSeResuelve.