Con el objetivo de mejorar los espacios públicos y fortalecer la convivencia en distintas colonias, el Gobierno de Monterrey invertirá 17 millones 843 mil 184 pesos en seis proyectos de obra pública en el Distrito Centro, como parte del programa de Presupuesto Participativo.

Este mecanismo permite que la ciudadanía proponga y elija proyectos para atender las necesidades de sus comunidades. De esta manera, las prioridades identificadas por las y los vecinos se convierten en acciones concretas de mejoramiento urbano.

Gobierno de Monterrey impulsa seis obras de infraestructura mediante el Presupuesto Participativo

Entre los proyectos se encuentra la rehabilitación del Parque Cabello, ubicado en la colonia Mitras Centro, así como cinco obras adicionales enfocadas en mejorar la infraestructura, la recreación y las áreas de convivencia.

En la colonia Chepevera se construirá una techumbre en el parque público, mientras que en Industrial se realizarán trabajos de rehabilitación de su parque, con el propósito de mejorar las condiciones de estos espacios para el disfrute de las familias.

Por su parte, en Céntrika se construirá una vitapista para favorecer la actividad física y los hábitos saludables. En Fontanares Churubusco Sur se habilitará una cancha polivalente que ampliará las opciones para la recreación y la práctica deportiva de la comunidad.

El sexto proyecto contempla la restauración de un espacio público en la colonia Centro, con el propósito de recuperar el entorno urbano y ofrecer áreas adecuadas para el encuentro y la convivencia de sus habitantes.

Con esta inversión, el Gobierno de Monterrey busca fortalecer la infraestructura comunitaria, promover el aprovechamiento de los espacios públicos y ampliar las oportunidades para la convivencia y el deporte en el Distrito Centro.