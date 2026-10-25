El Gobierno de Monterrey realizó dos jornadas ambientales para promover la participación ciudadana en la conservación de los espacios naturales, el aprovechamiento de residuos reciclables y el incremento de la cobertura vegetal.

Las actividades se llevaron a cabo en el Parque El Aeropuerto, en la colonia Campestre Mederos, y en el Parque Centrika, donde se desarrollaron los programas Adopta un Árbol MTY y Recicla y Resuelve, respectivamente, como parte de las acciones municipales para fomentar una ciudad más sostenible.

Monterrey contempla la adopción de 400 árboles nativos

En el Parque El Aeropuerto se realizó la décima novena edición del programa Adopta un Árbol MTY, mediante la cual se contempló la entrega en adopción de 400 árboles nativos.

La jornada fue organizada por la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible (SEDUSO), a través de la Dirección General para un Desarrollo Verde, y se desarrolló de las 10:00 a las 13:00 horas.

Durante la actividad, personal municipal asesoró a las personas asistentes sobre las especies disponibles, las condiciones adecuadas para plantarlas y los cuidados necesarios para favorecer su crecimiento.

Además, se registraron las adopciones y se firmaron cartas compromiso para promover la conservación de los ejemplares. Las personas participantes asumieron voluntariamente la responsabilidad de trasladar, plantar y dar mantenimiento a los árboles, de acuerdo con las características del sitio donde serían establecidos.

Con esta edición, el programa da continuidad a una estrategia que, mediante sus 18 jornadas anteriores y su participación en otros eventos municipales, ha permitido entregar en adopción más de 2 mil 800 árboles nativos.

En la actividad estuvieron presentes Héctor Francisco Reyes López, director general para un Desarrollo Verde de la SEDUSO, y Abraham Hernández, director para una Ciudad Verde.

Recicla y Resuelve reúne a más de 100 participantes en Monterrey

De manera paralela, en el Parque Centrika se llevó a cabo una nueva jornada de Recicla y Resuelve, en la que participaron poco más de 100 personas que entregaron materiales reciclables mediante un sistema drive-thru, diseñado para facilitar la recepción de residuos directamente desde los vehículos.

En esta edición colaboraron empresas y organizaciones especializadas en el aprovechamiento de distintos materiales:

PetStar: botellas de plástico y tapas.

Reciclaje Electrónico Avanzado: aparatos electrónicos.

Copamex: papel y cartón.

Medios con Valor: envases de Tetra Pak, aceite doméstico y unicel.

Owens-Illinois (O-I): vidrio, ropa en buen estado y textiles.

Como incentivo a la participación, las personas que entregaron sus residuos recibieron una planta nativa, con lo que se vincularon las acciones de reciclaje con el cuidado de la vegetación y la conservación del entorno.

En esta jornada participó Erika Morales Navarro, directora para Atención al Cambio Climático, junto con personal de su área.

A través de Recicla y Resuelve, el Municipio busca impulsar la separación y el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos, fomentar prácticas de consumo responsable y reducir los impactos ambientales mediante acciones que favorezcan la economía circular.