El Gobierno de Monterrey intensificó los trabajos de limpieza en el Canal Medular, ubicado en la zona norte de la ciudad, donde se han retirado aproximadamente 4 mil toneladas de basura, hierba y escombro como parte de las acciones preventivas ante las lluvias pronosticadas para los próximos días.
A través de la Secretaría de Servicios Públicos, el municipio realiza labores para retirar residuos que puedan obstruir el cauce y facilitar el flujo del agua. Los trabajos se llevan a cabo en el tramo comprendido entre Sierra Verde y Ocaso, con apoyo de maquinaria pesada y personal de la Dirección de la Zona Norte.
Monterrey refuerza la limpieza del Canal Medular para prevenir inundaciones
Por instrucciones del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, las intervenciones buscan reducir el riesgo de inundaciones y proteger a las familias que habitan en este sector de la ciudad.
El secretario de Servicios Públicos, Hugo Salinas, informó que durante las labores se han retirado alrededor de 4 mil toneladas de residuos, resultado de las intervenciones realizadas en este punto.
El funcionario señaló que el Canal Medular ha recibido atención permanente durante el año y que los trabajos continúan para mantenerlo en condiciones adecuadas, especialmente ante los pronósticos de precipitaciones.
Con estas acciones, el municipio busca mantener despejado el cauce y disminuir los riesgos asociados a la acumulación de basura y escombro durante las lluvias en Monterrey.