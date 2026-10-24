El Gobierno de Monterrey intensificó los trabajos de limpieza en el Canal Medular, ubicado en la zona norte de la ciudad, donde se han retirado aproximadamente 4 mil toneladas de basura, hierba y escombro como parte de las acciones preventivas ante las lluvias pronosticadas para los próximos días.

A través de la Secretaría de Servicios Públicos, el municipio realiza labores para retirar residuos que puedan obstruir el cauce y facilitar el flujo del agua. Los trabajos se llevan a cabo en el tramo comprendido entre Sierra Verde y Ocaso, con apoyo de maquinaria pesada y personal de la Dirección de la Zona Norte.

Secretaría de Servicios Públicos realiza trabajos de limpieza en Canal Medular (cortesía )

Monterrey refuerza la limpieza del Canal Medular para prevenir inundaciones

Por instrucciones del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, las intervenciones buscan reducir el riesgo de inundaciones y proteger a las familias que habitan en este sector de la ciudad.

El secretario de Servicios Públicos, Hugo Salinas, informó que durante las labores se han retirado alrededor de 4 mil toneladas de residuos, resultado de las intervenciones realizadas en este punto.

El funcionario señaló que el Canal Medular ha recibido atención permanente durante el año y que los trabajos continúan para mantenerlo en condiciones adecuadas, especialmente ante los pronósticos de precipitaciones.

Secretaría de Servicios Públicos realiza trabajos de limpieza en Canal Medular (cortesía )

Con estas acciones, el municipio busca mantener despejado el cauce y disminuir los riesgos asociados a la acumulación de basura y escombro durante las lluvias en Monterrey.