El Museo Metropolitano de Monterrey luce tradicionales calaveras decorativas en los exteriores de su recinto como parte del ambiente festivo que se vive en la ciudad por el Día de Muertos.

Las figuras, instaladas en los pasillos y arcadas del espacio cultural, ofrecen a las y los visitantes un recorrido visual que combina el arte, la creatividad y los elementos característicos de una de las celebraciones más representativas de México.

Gobierno de Monterrey acerca las tradiciones culturales a personas de todas las edades

Las personas interesadas en conocer la muestra pueden acudir al museo y recorrer sus exteriores. De acuerdo con la publicación del Gobierno de Monterrey, el acceso está disponible todos los días, de 10:00 a 17:00 horas.

La instalación transforma los espacios exteriores del recinto en un punto de encuentro para quienes desean disfrutar de la temporada, apreciar las figuras decorativas y tomarse fotografías en un entorno lleno de color.

A través de este tipo de actividades, el Gobierno de Monterrey busca acercar las expresiones culturales a la ciudadanía y promover espacios públicos donde las familias puedan convivir y disfrutar de las tradiciones mexicanas.

Museo Metropolitano de Monterrey: ubicación y oferta cultural

El Museo Metropolitano se encuentra en el Centro de Monterrey, sobre la calle Zaragoza Sur, y forma parte de la oferta cultural de la ciudad. El inmueble cuenta con salas de exposición y espacios destinados a la difusión del patrimonio histórico y artístico.

La muestra de calaveras se suma al ambiente previo a las celebraciones del Día de Muertos, una tradición que honra la memoria de quienes han fallecido y se distingue por sus colores, figuras, música y manifestaciones artísticas.

Con estas propuestas, Monterrey invita a habitantes y visitantes a disfrutar de los espacios culturales de la ciudad y a mantener vivas las costumbres que forman parte de la identidad mexicana.