Monterrey registró su nivel más bajo de percepción de inseguridad desde que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) mide este indicador, de acuerdo con los resultados de septiembre de 2026 publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Según los datos reportados, la percepción de inseguridad entre la población de 18 años y más pasó de 64.6 por ciento en septiembre de 2025 a 52.1 por ciento en septiembre de 2026, una disminución de 12.5 puntos porcentuales.

El Gobierno municipal, encabezado por el alcalde Adrián de la Garza, atribuyó estos avances a la estrategia de seguridad Escudo, implementada para fortalecer la protección en la ciudad y recuperar la tranquilidad de las familias.

Estos resultados reflejan el trabajo firme de nuestro Gobierno y de la policía de Monterrey para fortalecer la seguridad y recuperar la tranquilidad de las familias. Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey

Policía de Monterrey (cortesía)

Monterrey registra cuatro trimestres consecutivos a la baja en percepción de inseguridad

La tendencia descendente de la percepción de inseguridad en Monterrey se mantuvo durante cuatro trimestres consecutivos, de acuerdo con las cifras de la ENSU.

En diciembre de 2025, el indicador se ubicó en 62.6 por ciento; en marzo de 2026 descendió a 59.7 por ciento, mientras que en junio llegó a 57.2 por ciento. Para septiembre de ese año alcanzó 52.1 por ciento.

Durante el último trimestre reportado, la percepción de inseguridad disminuyó 5.1 puntos porcentuales en Monterrey. De acuerdo con la información proporcionada, esta reducción fue tres veces mayor que la registrada a nivel nacional, donde el indicador bajó 1.7 puntos porcentuales en el mismo periodo.

Además, Monterrey presentó la mayor reducción anual entre los siete municipios de Nuevo León incluidos en la encuesta.

Siete de cada 10 regios confían en la Policía de Monterrey

Los resultados de la ENSU también reflejaron un aumento en la confianza ciudadana en la Policía de Monterrey. El 70.5 por ciento de la población que identifica a la corporación manifestó tener mucha o algo de confianza en ella.

Esta cifra supera por 18 puntos porcentuales el promedio nacional de confianza en las policías municipales, que se ubicó en 52.5 por ciento.

El indicador de confianza también mostró una evolución positiva durante 2026: pasó de 64.5 por ciento en marzo a 70.5 por ciento en septiembre, su nivel más alto en más de dos años, según los datos reportados.

Policía de Monterrey (cortesía)

¿Qué mide la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana?

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) es un levantamiento trimestral del INEGI que mide la percepción de las personas de 18 años y más sobre la seguridad en las ciudades donde viven.

La encuesta contempla 91 áreas urbanas del país y permite observar cambios en la percepción de inseguridad y otros indicadores relacionados con la seguridad pública.

En el caso de Monterrey, los resultados de septiembre de 2026 reflejan una disminución en la proporción de personas que perciben inseguridad y un incremento en la confianza declarada hacia la Policía municipal.