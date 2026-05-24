Monterrey entregó constancias a 40 cadetes de la Academia de Policía que concluyeron el curso básico de inglés impartido como parte de la preparación rumbo al Mundial de Futbol 2026.

Con esta capacitación, los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fortalecen sus habilidades para brindar atención a turistas nacionales y extranjeros durante eventos internacionales y actividades de gran afluencia en la ciudad.

Policía de Monterrey fortalece atención a turistas rumbo al Mundial 2026

Estas acciones forman parte de la estrategia Escudo y del proceso de profesionalización del personal operativo impulsado por el municipio de Monterrey.

El objetivo es que las y los cadetes estén preparados para ofrecer una atención más humana, eficiente y cercana a visitantes extranjeros que arriben a la ciudad durante el Mundial 2026.

La entrega de constancias estuvo encabezada por la secretaria de Desarrollo Económico, Ximena Tamaris García, y el comisario general de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Eduardo Sánchez Quiroz.

El programa de inglés básico se imparte a través de la Dirección de Turismo desde junio del año pasado y, hasta el momento, ya suma 326 cadetes capacitados.

Monterrey capacita a cadetes en inglés al Mundial 2026. (Cortesía)

En el evento también estuvieron presentes Brisilot Alejandro Sandoval Sánchez, director de la Academia de Policía; Arturo Alejandro Cantú González, director de Turismo Municipal; y Álvaro García Moral, director de Proyectos Institucionales de Talisis y Harmon Hall.