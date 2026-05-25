Monterrey realizó un taller de defensa personal dirigido a mujeres de distintas edades y sectores de la ciudad, con el objetivo de brindar herramientas de prevención, fortalecer la seguridad y promover técnicas básicas de autoprotección ante situaciones de riesgo.

La actividad reunió a participantes en ejercicios prácticos enfocados en mejorar la confianza, la capacidad de respuesta y la conciencia situacional tanto en espacios públicos como privados.

Monterrey fortalece seguridad y autocuidado de las mujeres

Durante el taller se impartieron técnicas básicas de defensa física, manejo de crisis y recomendaciones preventivas, además de información relacionada con el autocuidado y la identificación de conductas de riesgo.

La iniciativa forma parte de una estrategia integral enfocada en promover entornos más seguros para mujeres, niñas y adolescentes mediante acciones de prevención y fortalecimiento comunitario.

Además de fomentar habilidades de autoprotección, el programa busca generar espacios de convivencia y apoyo donde las participantes puedan acceder a herramientas útiles para su bienestar y seguridad personal.

Las actividades también contribuyen a sensibilizar sobre la importancia de prevenir la violencia y fortalecer las redes de apoyo dentro de la comunidad.

Con este tipo de acciones, Monterrey continúa impulsando programas enfocados en la seguridad, prevención y empoderamiento de las mujeres, promoviendo entornos más seguros e incluyentes para todas.