Monterrey garantiza el acceso al agua mediante un esquema de suministro en colonias que no cuentan con servicio regular. El objetivo es atender necesidades básicas en sectores vulnerables.

La medida contempla la distribución de agua mediante pipas, lo que permite abastecer de forma periódica a familias que viven en zonas donde la infraestructura hidráulica aún no está disponible o es limitada.

Monterrey refuerza abastecimiento de agua en zonas con rezago de servicios básicos

El esquema busca atender de manera inmediata la demanda del recurso y asegurar condiciones mínimas de bienestar para las y los habitantes, mientras se continúan desarrollando soluciones de infraestructura a largo plazo.

Las acciones se implementan en coordinación con distintas áreas operativas, lo que permite organizar rutas de distribución y garantizar una cobertura eficiente en los sectores identificados.

El programa prioriza colonias con mayor rezago en servicios básicos, contribuyendo a reducir brechas en el acceso al agua potable y mejorar la calidad de vida de la población. El suministro se realiza de manera continua conforme a la demanda.

Con este tipo de acciones, Monterrey refuerza su compromiso con la atención directa a la ciudadanía, impulsando estrategias que aseguren el acceso a servicios esenciales y promuevan condiciones de vida más dignas.