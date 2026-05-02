El gobierno de Monterrey desplegó un operativo intensivo de limpieza en la zona norte de la ciudad, donde se logró recolectar más de ocho toneladas de residuos sólidos acumulados en calles y espacios públicos.

Las acciones se concentraron en puntos considerados críticos, donde la presencia de basura y escombro afectaba tanto la imagen urbana como la movilidad y las condiciones sanitarias de las colonias. El despliegue incluyó brigadas encargadas de la recolección de desechos, barrido de vialidades y limpieza de áreas comunes.

Monterrey impulsa una ciudad más limpia y sostenible

El operativo formó parte de una estrategia integral enfocada en el mantenimiento del entorno urbano, con el objetivo de prevenir riesgos a la salud y evitar bloqueos en la vía pública provocados por acumulación de residuos.

Monterrey refuerza su estrategia de limpieza urbana permanente. (cortesía)

Además, se atendieron espacios donde constantemente se generan tiraderos clandestinos, lo que permite intervenir de forma directa en zonas con mayores problemáticas.

Las autoridades destacaron que este tipo de acciones buscan no solo mejorar la infraestructura urbana, sino también elevar la calidad de vida de las y los habitantes mediante entornos más limpios, ordenados y seguros.

Monterrey refuerza su estrategia de limpieza urbana permanente. (cortesía)

Como parte de la estrategia, el municipio también impulsa la participación de la ciudadanía para fortalecer el manejo adecuado de residuos y evitar que los espacios públicos vuelvan a deteriorarse.

Con estas acciones, Monterrey refuerza sus programas permanentes de limpieza urbana y avanza en la construcción de una ciudad más sostenible, donde el cuidado del entorno es una responsabilidad compartida entre autoridades y población.