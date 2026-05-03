Monterrey amplió el programa gratuito de reconstrucción mamaria, con el objetivo de fortalecer el acceso a servicios especializados de salud y brindar atención integral a mujeres que han enfrentado procesos médicos derivados del cáncer de mama.

La iniciativa está dirigida a mujeres que han sido sometidas a una mastectomía, ofreciendo procedimientos reconstructivos que contribuyen a su recuperación física y bienestar emocional, bajo un enfoque de atención digna e integral.

Monterrey ofrece reconstrucción mamaria gratuita con atención especializada

El programa contempla valoraciones médicas, seguimiento especializado y cirugías reconstructivas sin costo, acercando estos servicios a mujeres que enfrentan barreras económicas para acceder a ellos.

Con esta ampliación, se busca incrementar el número de beneficiarias, así como mejorar la cobertura y calidad de la atención mediante la colaboración con instituciones médicas y especialistas en cirugía reconstructiva.

Además del procedimiento quirúrgico, el esquema incluye acompañamiento durante la recuperación, lo que permite garantizar mejores resultados y apoyar a las pacientes en su proceso de reintegración a la vida cotidiana.

Esta estrategia forma parte de una política de salud con enfoque social, orientada a reducir desigualdades en el acceso a servicios médicos especializados y mejorar la calidad de vida de las mujeres en Monterrey.