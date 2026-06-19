El gobierno de Monterrey a cargo de Adrián de la Garza reconoció a las y los ganadores del Mundialito de Barrios Monterrey y del torneo Regio Play, competencias que promovieron la convivencia comunitaria mediante el deporte y la tecnología. Dichas competencias fueron parte de las actividades rumbo a la Copa Mundial 2026.

Durante la ceremonia de premiación fueron reconocidos los equipos campeones de las siete categorías en las ramas femenil y varonil. Las categorías infantiles y juveniles recibieron computadoras portátiles y tabletas electrónicas, mientras que los ganadores de categoría libre y veteranos obtuvieron premios económicos.

Mundialito de Barrios Monterrey reunió a más de 14 mil participantes

El Mundialito de Barrios Monterrey contó con la participación de más de mil equipos y más de 14 mil jugadoras y jugadores, consolidándose como una de las competencias de fútbol amateur con mayor convocatoria en la ciudad.

“El Mundial es en mi casa, el Mundial es en Monterrey”, es una iniciativa que buscó impulsar la activación física y acercar el ambiente mundialista a las colonias y comunidades.

Regio Play impulsa la convivencia mediante los videojuegos

En cuanto al torneo Regio Play, permitió la participación de personas de diferentes edades mediante competencias de deportes electrónicos y videojuegos.

En esta modalidad fueron reconocidos tres ganadores, con lo que se fomentó el uso positivo de la tecnología y nuevas formas de recreación y convivencia.

Las autoridades destacaron que estas actividades contribuyen a fortalecer valores como el trabajo en equipo, la disciplina y la sana competencia, además de generar espacios de convivencia familiar.