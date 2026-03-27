Con un progreso sostenido, el C4 Norte en Monterrey, ubicado en la colonia Plutarco Elías Calles, se perfila como el nuevo núcleo de inteligencia operativa para fortalecer la tranquilidad de las familias regiomontanas.

El proyecto contempla un edificio de 3 mil metros cuadrados asentado en un terreno de 7 mil metros cuadrados, diseñado para albergar tecnología de punta en materia de seguridad y coordinación institucional en la zona norte de la ciudad.

C4 Norte en Monterrey registra avance del 50% en su construcción

De acuerdo con los reportes técnicos de la obra, el inmueble ya presenta un progreso superior al 50 por ciento. Actualmente, los trabajos se concentran en la consolidación de la estructura metálica, cimentación y adecuaciones de los espacios interiores.

Una vez concluido, el centro integrará más de 70 funciones municipales, permitiendo que la ciudadanía acceda a múltiples servicios de atención y denuncia en un solo lugar.

El diseño del complejo está pensado para concentrar en un mismo espacio herramientas de monitoreo en tiempo real y capacidad operativa, lo que facilitará una cobertura más amplia en sectores estratégicos que anteriormente dependían de bases centrales.

Inteligencia y atención ciudadana: Los ejes del nuevo complejo en Monterrey

El inmueble de tres niveles albergará áreas críticas para el orden público, tales como inteligencia operativa, monitoreo de cámaras y módulos de justicia cívica.

Además, el proyecto incluye espacios dedicados a la atención a víctimas y oficinas de denuncia, garantizando un acompañamiento integral para quienes requieran apoyo legal o psicológico.

La puesta en marcha del C4 Norte permitirá una coordinación directa con corporaciones de tránsito y protección civil, reduciendo los tiempos de reacción ante cualquier incidente.

Con esta infraestructura, Monterrey apuesta por un modelo de seguridad descentralizado que combina tecnología y proximidad social para prevenir el delito y mejorar la capacidad de respuesta operativa en el municipio.