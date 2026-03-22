A tan solo dos meses de haber iniciado su construcción, el Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4) en la zona sur de Monterrey registra un avance cercano al 50 por ciento. Esta obra se consolida como un proyecto clave para fortalecer la seguridad y la coordinación operativa en la ciudad.

Ubicado en la colonia Las Diligencias, el complejo abarca una superficie de aproximadamente 6 mil 750 metros cuadrados. El diseño está pensado para concentrar funciones estratégicas de monitoreo, atención ciudadana y respuesta inmediata en un solo punto neurálgico.

Monterrey fortalece su estrategia de seguridad con el nuevo C4 Sur

El nuevo centro contará con tres niveles y 61 áreas de servicio, entre las que destacan espacios para el monitoreo constante, recepción de denuncias, atención judicial y coordinación directa con cuerpos de emergencia como Protección Civil.

La distribución del edificio permitirá optimizar procesos en un solo lugar:

Planta baja: Destinada a la atención directa a la ciudadanía.

Sótano: Incluirá áreas de registro, barandilla, detención preventiva y servicios médicos.

Esta infraestructura busca no solo modernizar la vigilancia, sino también brindar una atención más ágil y eficiente a la población del sur de Monterrey.

Monterrey refuerza seguridad con C4 Sur; registra 50% de avance físico (Cortesía)

En cuanto al avance físico, el proyecto muestra resultados sólidos en tiempo récord. La barda perimetral y la cimentación ya han sido concluidas en su totalidad.

Actualmente, el edificio principal alcanza un 43 por ciento de construcción, mientras que elementos como el muro de contención y la fosa séptica presentan un progreso cercano al 90 por ciento.

El C4 Sur forma parte de una estrategia integral para mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias y optimizar la coordinación entre corporaciones mediante tecnología especializada. Una vez concluido, este complejo reforzará las capacidades operativas de vigilancia y prevención, garantizando un entorno más seguro para todas las familias regiomontanas.