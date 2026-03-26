El programa Tarjeta Regia alcanzó un hito significativo al superar las 20 mil mujeres beneficiadas en la capital de Nuevo León.

A través de una reciente jornada masiva de distribución, la iniciativa reafirma su compromiso de fortalecer la economía de las familias regiomontanas y ofrecer herramientas para el desarrollo integral de las ciudadanas.

Este esquema de asistencia está diseñado específicamente para mujeres en condiciones de vulnerabilidad, otorgando un estímulo económico de 2,000 pesos bimestrales. Sin embargo, la propuesta trasciende la transferencia monetaria al integrar una red de servicios gratuitos que buscan transformar la realidad cotidiana de sus beneficiarias.

Tarjeta Regia impulsa la autonomía y el bienestar integral de las regiomontanas

Durante la jornada realizada en un espacio público, se consolidó una de las entregas más amplias en lo que va del año. Además del recurso financiero, las mujeres inscritas tienen acceso inmediato a una plataforma de beneficios sin costo que incluye:

Capacitación para el autoempleo: Herramientas para fomentar emprendimientos.

Salud y Bienestar: Programas médicos preventivos.

Asesoría y Acompañamiento: Consultoría legal y servicios de apoyo psicológico profesional.

El crecimiento sostenido del programa ha sido posible gracias a convocatorias abiertas y una presencia activa en diversos sectores de la ciudad, permitiendo que el apoyo llegue de manera directa a quienes más lo necesitan.

La consolidación de la Tarjeta Regia refleja un impacto profundo en la calidad de vida de miles de hogares. Al promover la inclusión y la autonomía, el programa no solo resuelve necesidades económicas inmediatas, sino que genera oportunidades de crecimiento personal y familiar a largo plazo.

Esta iniciativa se posiciona como una herramienta clave para el fortalecimiento del tejido social en Monterrey. Al empoderar a las mujeres con recursos y conocimientos, el gobierno local asegura que el acompañamiento institucional sea una constante en la construcción de mejores oportunidades de desarrollo.