El secretario de Administración de Monterrey, Marcelo Segovia, junto con el secretario de Obras Públicas, Nazario Pineda, destacó los avances en la construcción del paso deprimido del Circuito Vial Huajuco, obra clave para mejorar la movilidad en el sur de la ciudad.

Gobierno de Monterrey impulsa obras para atender crecimiento urbano

Tras un recorrido por la zona, el funcionario explicó que esta infraestructura permitirá conectar la avenida Acueducto con Antiguo Camino a Villa de Santiago, al cruzar por debajo de la Carretera Nacional.

Marcelo Segovia señaló que este paso deprimido es una pieza estratégica del proyecto, ya que facilitará la circulación entre el oriente y poniente del sector Huajuco, beneficiando a miles de automovilistas.

Por su parte, el titular de Obras Públicas indicó que el túnel permitirá mejorar el flujo vehicular y fortalecer la conexión entre colonias y vialidades de la zona.

El proyecto forma parte del Circuito Vial Huajuco, que contempla diversas intervenciones para mejorar la movilidad en el sur de Monterrey, entre ellas:

Puente elevado a la altura de La Rioja

Conexión por avenida Acueducto

Paso deprimido

Enlace con Antiguo Camino a Villa de Santiago

Finalmente, Marcelo Segovia destacó que estos trabajos forman parte de la estrategia del gobierno municipal encabezado por el alcalde Adrián de la Garza, enfocada en resolver los retos de movilidad en una de las zonas con mayor crecimiento de la ciudad.