El Gobierno de Monterrey a cargo de Adrián de la Garza intensificó los trabajos de limpieza en el canal Aztlán como parte de las acciones preventivas implementadas durante la temporada de lluvias, con el objetivo de mantener el flujo del agua, reducir el riesgo de inundaciones y mejorar las condiciones sanitarias en la zona.

La Secretaría de Servicios Públicos informó que las labores se realizaron en el tramo comprendido entre las calles Orto y Ocaso, sobre la avenida Aztlán, donde fueron retiradas más de mil 850 toneladas de residuos.

Monterrey retira más de mil 850 toneladas de residuos del canal Aztlán. (cortesía)

Retiran basura, escombro y maleza para liberar el cauce

Con apoyo de maquinaria pesada y cuadrillas operativas, el municipio retiró basura, escombro, maleza, animales muertos y otros desechos que obstruían el cauce.

De acuerdo con el Gobierno de Monterrey, la intervención respondió a reportes de habitantes que alertaron sobre la acumulación de residuos, malos olores y la presencia de un tiradero clandestino dentro del canal.

La limpieza permite facilitar el desalojo del agua pluvial y disminuir los riesgos asociados a la acumulación de residuos durante las precipitaciones.

Monterrey retira más de mil 850 toneladas de residuos del canal Aztlán. (cortesía)

Gobierno de Monterrey llama a evitar tirar basura en canales

El Gobierno de Monterrey señaló que esta corresponde a la cuarta jornada de limpieza realizada en el canal Aztlán como parte del programa permanente de mantenimiento de cauces y drenajes pluviales.

Además de prevenir inundaciones, las acciones buscan mejorar la imagen urbana, reducir focos de contaminación y proteger la salud de las familias que viven en las inmediaciones.

La administración municipal también exhortó a la ciudadanía a evitar arrojar residuos en canales, arroyos y espacios públicos, así como a reportar cualquier situación que pueda afectar el funcionamiento de la infraestructura pluvial.