El Gobierno de Monterrey y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) reforzaron su colaboración para ampliar la red de Puntos Seguros y extender la estrategia “La Señal que Protege” en establecimientos comerciales de la ciudad.

La iniciativa busca incorporar a más tiendas de autoservicio, departamentales y negocios afiliados a la ANTAD como espacios donde las mujeres que enfrenten una situación de riesgo o violencia puedan solicitar apoyo inmediato y ser canalizadas a las autoridades o servicios especializados.

Monterrey amplía la red de Puntos Seguros. (cortesía)

Personal de establecimientos será capacitado para atender emergencias

Como parte de la estrategia, el personal de los establecimientos participantes recibirá capacitación para identificar situaciones de riesgo, activar los protocolos de atención y responder de manera oportuna a las solicitudes de auxilio.

Además, se fortalecerá la difusión de “La Señal que Protege”, un mecanismo de comunicación discreto mediante el cual una mujer puede solicitar ayuda a través de un gesto previamente identificado por el personal capacitado, con el fin de facilitar una intervención sin exponerla a un mayor riesgo.

Monterrey amplía la red de Puntos Seguros. (cortesía)

Monterrey busca fortalecer la prevención de la violencia de género

El Gobierno de Monterrey informó que estas acciones forman parte de su estrategia para prevenir la violencia de género mediante la creación de redes de apoyo distribuidas en distintos puntos de la ciudad.

La coordinación con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) también busca involucrar al sector empresarial en la construcción de comunidades más seguras, ampliando la cobertura de los Puntos Seguros, fortaleciendo la cultura de la prevención y promoviendo una atención oportuna para las mujeres que requieran apoyo.