El Gobierno de Monterrey implementó un operativo vial en el Centro de la ciudad ante las fallas en el suministro de energía eléctrica que provocaron el apagado de diversos semáforos en la zona.

A través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey, se desplegaron elementos de la Dirección de Tránsito en los principales puntos afectados, con el objetivo de brindar seguridad vial y prevenir accidentes mientras se restablece el funcionamiento de los dispositivos.

Semáforos apagados afectan vialidades del Centro de Monterrey

La afectación se registró desde la mañana del 25 de septiembre en las avenidas Cuauhtémoc, Pino Suárez y Juárez, en el tramo comprendido entre Isaac Garza y Madero.

Ante esta situación, los agentes viales permanecieron en el sector para regular y vigilar la circulación, además de apoyar a los conductores que transitan por los puntos donde los semáforos se encuentran fuera de servicio.

El operativo se mantendrá mientras se resuelve la falla en el suministro de energía eléctrica, con presencia de elementos de Tránsito en los principales puntos de la zona afectada.

Gobierno de Monterrey pide extremar precauciones por semáforos apagados

El Gobierno de Monterrey exhortó a los automovilistas a extremar precauciones al conducir y, de ser posible, evitar transitar por el área mientras continúe la afectación.

Las acciones forman parte de las labores de atención que mantiene el municipio ante situaciones que pueden representar riesgos para la movilidad y la seguridad de quienes circulan por las vialidades de la ciudad.

Con este operativo, el Gobierno de Monterrey mantiene vigilancia vial en el sector afectado y da seguimiento a la situación hasta que el suministro de energía eléctrica permita restablecer el funcionamiento de los semáforos.

La presencia de los elementos de Tránsito busca regular la circulación en los puntos afectados y brindar apoyo a los automovilistas mientras permanece la falla eléctrica.