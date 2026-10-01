El Gobierno de Monterrey a cargo de Adrián de la Garza llamó a fortalecer la gobernanza participativa mediante una mayor coordinación entre autoridades y sociedad, al presentar el balance de los resultados alcanzados durante los dos primeros años de la administración municipal.

Durante el Segundo Informe de Gobierno se planteó la necesidad de avanzar hacia un modelo en el que gobierno y sociedad compartan responsabilidades y objetivos para atender los principales desafíos de Nuevo León.

La propuesta de gobernanza participativa parte de la premisa de que gobernar implica escuchar, coordinar y cumplir, incorporando la participación de distintos sectores en la construcción de soluciones para la comunidad.

Buscan fortalecer la coordinación entre sectores

En este sentido, se destacó la importancia de fortalecer la colaboración con la iniciativa privada, la academia, las organizaciones de la sociedad civil, los sectores de innovación y las instituciones públicas, al considerar que cada uno tiene una responsabilidad en la construcción del futuro del estado.

Durante el informe también se hizo referencia a la importancia de recuperar la confianza, fortalecer el orden y promover la participación social, así como de consolidar una cultura basada en el cumplimiento de compromisos y la coordinación entre los diferentes sectores.

Como parte del balance de la administración, se presentaron resultados en materia de finanzas, seguridad, movilidad y desarrollo social. Entre ellos se informó sobre la reducción de la deuda municipal y el fortalecimiento de los ingresos propios sin contratar nueva deuda, de acuerdo con las cifras expuestas durante el informe.

En materia de seguridad, se señaló que cerca del 38 por ciento de los recursos municipales se destinó a equipamiento, tecnología e infraestructura para fortalecer las capacidades de seguridad pública.

Monterrey reporta acciones en vialidades y participación ciudadana

En infraestructura vial, se reportó una inversión de mil 185 millones de pesos a través del programa Vialidades Regias, con trabajos realizados en más de 170 avenidas y calles de Monterrey. También se mencionaron acciones para recuperar parques, plazas públicas y el Barrio Antiguo.

El informe incluyó además programas sociales como Tarjeta Regia Plus, Útiles Útiles y Salud Regia, así como acciones relacionadas con la participación ciudadana y la transparencia.

Entre estos mecanismos se destacó el Presupuesto Participativo 2026, cuya participación ciudadana fue señalada por la administración como histórica. Este ejercicio busca involucrar a la comunidad en la definición de proyectos y acciones para atender necesidades de sus sectores.

La visión presentada durante el informe establece que la gobernanza participativa requiere de la intervención conjunta de autoridades y sociedad, con objetivos compartidos y una comunicación constante entre los distintos sectores.

Con este planteamiento, el Gobierno de Monterrey destacó la importancia de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, coordinación institucional y colaboración social como parte de las acciones encaminadas a atender los retos de la ciudad y contribuir al desarrollo de Nuevo León.