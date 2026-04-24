El gobierno de Monterrey lanzó una capacitación a choferes y meseros con el objetivo de mejorar la calidad en la atención a visitantes nacionales e internacionales durante eventos masivos como el Mundial 2026.

Este programa contempla la participación de mil prestadores de servicios, quienes son el primer contacto con turistas en sectores como el transporte y los restaurantes.

Monterrey mejora atención a turistas con nuevo programa

Durante la capacitación, se implementarán cursos de inglés básico especializado, adaptado a cada actividad, capacitación en contenidos sobre cultura local, atención al cliente y protocolos de servicio; toda la formación tiene como fin ofrecer una experiencia más profesional y cercana a los visitantes.

Entre los participantes destacan taxistas, conductores de plataformas digitales, operadores turísticos y personal restaurantero, especialmente quienes laboran en puntos estratégicos como el Centro de Monterrey y el Barrio Antiguo.

Monterrey formará a mil prestadores de servicios rumbo al Mundial 2026 (cortesía)

Este programa forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la infraestructura turística y urbana rumbo al Mundial 2026, torneo que colocará nuevamente a México en los ojos del mundo.

Con acciones como esta, Monterrey busca aprovechar la derrama económica y el flujo de visitantes que generará el evento, al tiempo que impulsa la profesionalización del sector servicios.