Con el objetivo de fortalecer la respuesta policial ante emergencias en casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes, el DIF de Monterrey, en coordinación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) México, iniciaron una capacitación para elementos de la Secretaría de Seguridad Pública municipal.

Con esta iniciativa, Monterrey se convierte en el primer municipio de Nuevo León en implementar un entrenamiento de este tipo, como parte de la preparación institucional rumbo a la Copa FIFA Mundial 2026.

La estrategia busca fortalecer la capacidad de respuesta de operadores de emergencia y elementos policiacos que actúan como primeros respondientes ante situaciones que vulneren los derechos de menores de edad.

Monterrey fortalece protección infantil con apoyo de UNICEF

El arranque de actividades fue encabezado por Gaby Oyervides e Ignacio López Vergara, quienes destacaron la importancia de profesionalizar al personal de seguridad y emergencias.

“Esta es una parte de lo que estamos haciendo para fortalecer y brindar una respuesta efectiva en caso de tener una llamada de emergencia y también a los policías, porque sabemos que somos el primer contacto y estar preparados es una manera de prevenir” Ignacio López, jefe de oficina de UNICEF México

Autoridades recordaron que la ciudad también fue pionera al firmar un acuerdo con el sector hotelero y UNICEF para prevenir y atender posibles casos de trata infantil.

DIF Monterrey impulsa entrenamiento para emergencias infantiles (cortesía)

El nuevo programa incorpora herramientas técnicas y metodológicas con enfoque en derechos humanos, intervención inmediata y protección integral de la niñez y adolescencia.

Con estas acciones, el gobierno de Monterrey reafirma su compromiso de impulsar estrategias que fortalezcan la seguridad y mantengan una ciudad segura durante eventos masivos como el Mundial 2026.