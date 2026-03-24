Con el objetivo de fortalecer la seguridad y mejorar la atención a emergencias, Monterrey dio arranque a un operativo de Semana Santa; además, se llevó a cabo la inauguración del nuevo Centro de Comando y Control (C2) de Protección Civil.

Monterrey fortalece seguridad rumbo a Semana Santa

Las autoridades detallaron que este operativo contempla la participación de cientos de elementos municipales, los cuales estarán distribuidos en zonas estratégicas, avenidas principales, espacios recreativos y áreas de alta fluencia, lo que permitirá una mejor atención a las emergencias.

El operativo también incluye la instalación de módulos de atención, vigilancia permanente y recorridos preventivos.

Monterrey despliega operativo de Semana Santa con corporaciones de seguridad (cortesía)

Asimismo, durante el evento se inauguró el nuevo C2 de Protección Civil, ubicado en el Parque España, el cual mejorará la coordinación operativa y reducirá los tiempos de respuesta, pues contará con tecnología de última generación y monitoreo en tiempo real.

Con estas estrategias, el gobierno de Monterrey reafirma su compromiso de mantener políticas que mejoren la seguridad del municipio, con el objetivo de que las familias puedan caminar en paz y seguras.