El Secretario de Administración de Monterrey, Marcelo Segovia, supervisó los trabajos de instalación de la nueva comandancia de seguridad en el Barrio Antiguo, con el objetivo de reforzar la vigilancia ante el incremento de visitantes que se espera durante el Mundial 2026.

Cerca de 50 elementos por turno vigilarán el centro de Monterrey

Durante el recorrido, el funcionario explicó que esta nueva base operativa fortalecerá la presencia policial en una de las zonas con mayor actividad turística y nocturna del centro de la ciudad.

Asimismo, añadió que la instalación forma parte de las acciones de preparación para eventos internacionales y para mejorar la seguridad de residentes y visitantes.

La comandancia contará con la participación de elementos de Seguridad y Protección Ciudadana, Protección Civil y Tránsito municipal. Se prevé que alrededor de 50 integrantes operen por turno, lo que permitirá ampliar la cobertura y responder de manera más ágil a incidentes en el primer cuadro de la ciudad.

Barrio Antiguo será punto clave durante el Mundial en Monterrey (cortesía)

En la supervisión también participó el comisario jefe de Seguridad, Jorge Márquez, junto con personal operativo, quienes revisaron los avances en la habilitación del inmueble y la distribución de áreas para la operación policial.

Con esta infraestructura, el gobierno de Monterrey reafirma su compromiso de fortalecer la vigilancia preventiva, reducir tiempos de respuesta y ofrecer una mayor tranquilidad a quienes visitan el Barrio Antiguo.