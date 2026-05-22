Monterrey inició las obras de conexión de la avenida Acueducto en la zona sur de la ciudad, como parte del proyecto integral del Circuito Vial Huajuco, con el objetivo de reducir la carga vehicular sobre la Carretera Nacional.

La intervención contempla la construcción de una nueva vialidad que dará continuidad a la avenida Acueducto en el tramo comprendido entre Palmares y Carolco, fortaleciendo la conectividad entre sectores habitacionales, comerciales y educativos de la zona.

Monterrey fortalece movilidad con la segunda etapa del Circuito Vial Huajuco

El proyecto forma parte de la segunda etapa del Circuito Vial Huajuco y busca mejorar tanto la movilidad vehicular como peatonal, brindando una ruta alterna que permitirá a las y los habitantes desplazarse sin depender completamente de la Carretera Nacional.

Para esta etapa, Monterrey destinará una inversión cercana a los 98 millones de pesos, como parte de una estrategia integral enfocada en modernizar la infraestructura vial y mejorar las condiciones de movilidad urbana.

Las obras incluyen trabajos de rehabilitación y construcción de aproximadamente 28 mil metros cuadrados de vialidad, además de banquetas, alumbrado público y obras pluviales para optimizar el desfogue de agua en el sector.

Asimismo, el proyecto contempla infraestructura complementaria como un túnel vehicular con acceso por debajo de la Carretera Nacional, el cual permitirá fortalecer la conexión entre distintos puntos del sur de Monterrey.

Una vez concluido el Circuito Vial Huajuco, el flujo vehicular sobre la Carretera Nacional podría reducirse hasta en un 30 por ciento en determinados horarios, beneficiando a miles de automovilistas que transitan diariamente por esta zona.