El gobierno de Monterrey, Nuevo León, confirmó la detención de una pareja dedicada al robo de cajas fuertes en casas de la colonia Cumbres.

De acuerdo con Adrían de la Garza, alcalde de dicho municipio, esto es una muestra de que “el que la hace la paga”.

Asimismo, agradeció el trabajo de la policía de Monterrey, quien logró la detención de la pareja, así como de otra mujer, quienes están vinculados al robo en domicilios.

Cabe señalar que una de las detenidas ya contaba con una orden de aprehensión al momento de su detención.

Detienen en Monterrey a pareja que robaba cajas fuertes en casas de Cumbres

La policía de Monterrey detuvo a una pareja y una mujer relacionados con el robo de cajas fuertes en casas de la colonia Cumbres, en Nuevo León.

Se trata de:

Pedro Alejandro, 51 años

Rosario Alejandra, 29 años

Maria Magdalena, 59 años

Cabe señalar que los detenidos fueron asegurados en posesión de drogas.

De acuerdo con las autoridades, la detención se realizó en el cruce de las calles de Villagómez y Carlos Salazar en Monterrey, cerca de la medianoche del 13 de septiembre.

Los tres detenidos estarían relacionados con varios robos de cajas fuertes; fueron detenidos luego de que elementos de la policía observaron un vehículo Chrevolet Cruze blanco con placas SAD-761-B en “actitud sospechosa”y zigzagueando.

Monterrey: Detienen a ladrones de cajas fuertes de Cumbres en flagrancia

Elementos de la policía señalaron que marcaron el alto a un auto Chevrolet Cruze al ver que circulaba de manera sospechosa.

Al momento de realizar una inspección, encontraron 12 envoltorios con una sustancia sólida similar a la droga tipo cristal y 44 dólares.

Con el hallazgo, se realizó una revisión al estatus legal de las personas que iban a bordo de dicho auto, se confirmó que María Magdalena ya contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo.

Cabe resaltar que Rosario Alejandra y Pedro Alejandro ya son investigados por el robo de dos cajas fuertes en los meses de junio y septiembre donde obtuvieron 20 mil dólares, 5 mil euros y diversas joyas valuadas varias joyas cuyo valor asciende a los 300 mil pesos.