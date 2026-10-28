El Museo Metropolitano de Monterrey albergó la exposición “Historias que Construyen: 60 Años Creando un Legado”, una muestra que recorrió seis décadas de trayectoria de Grupo GP, desde sus inicios en Monterrey en 1966 hasta su participación en proyectos de infraestructura, edificación, vivienda y desarrollo inmobiliario en México.

La exposición estuvo abierta al público del 4 al 31 de agosto de 2026, con entrada gratuita. Mediante fotografías, documentos históricos, maquetas y materiales audiovisuales, las y los visitantes pudieron conocer distintas etapas de la empresa y las obras que han contribuido a transformar el entorno urbano e industrial del país.

Grupo GP presenta obras emblemáticas de Monterrey en su exposición histórica

Entre los proyectos incluidos en la muestra destacaron el Puente de la Unidad, el Estadio BBVA y el Centro Roberto Garza Sada de la Universidad de Monterrey, además de obras relacionadas con el Metro de Monterrey y el Viaducto Santa Catarina.

A través de imágenes, planos y piezas documentales, el recorrido permitió conocer los procesos de construcción y las distintas etapas de desarrollo de estas obras, así como la participación de las personas que han formado parte de la historia de Grupo GP.

La exposición también abordó la relación entre la infraestructura y el crecimiento de las ciudades, con ejemplos de espacios destinados a la movilidad, la actividad industrial, la educación y la convivencia. Los contenidos mostraron cómo las necesidades de la sociedad han acompañado las transformaciones del entorno urbano.

Historias que Construyen: Grupo GP recorre 60 años de obras en Monterrey (Cortesía)

Museo Metropolitano de Monterrey destaca el impacto social de la construcción

Otro apartado de “Historias que Construyen” estuvo dedicado a las personas que han participado en los proyectos de Grupo GP y a las iniciativas sociales impulsadas por la organización, con contenidos relacionados con educación, bienestar y desarrollo comunitario.

La presentación de la muestra en el Museo Metropolitano acercó al público a una parte de la memoria empresarial y urbana de Monterrey, mediante un recorrido por proyectos y documentos que dan cuenta de la evolución de la ciudad durante las últimas seis décadas.

Con esta exposición, las y los visitantes tuvieron la oportunidad de conocer distintas perspectivas de la historia de la construcción y reflexionar sobre los cambios que han dado forma al entorno urbano en el que viven las nuevas generaciones.