La Policía de Monterrey implementará un operativo de Halloween en Monterrey con cerca de 150 elementos para reforzar la seguridad en Monterrey durante las celebraciones de Noche de Brujas y prevenir situaciones de riesgo para niñas, niños y adultos que salgan a las calles a pedir dulces.

El dispositivo contará con personal de diferentes grupos de la corporación, incluidos elementos motorizados, unidades de los sectores y cadetes de la Academia Municipal. Las acciones se llevarán a cabo en diversas colonias de la ciudad como parte de un operativo preventivo.

De acuerdo con las autoridades, estas acciones forman parte de la Estrategia Escudo, cuyo objetivo es brindar protección a la ciudadanía durante este tipo de actividades.

Policía de Monterrey desplegará operativo por Halloween (cortesía )

Policía de Monterrey pide evitar recorridos después de las 10 de la noche

Como parte de las medidas de seguridad para menores, los elementos municipales exhortaron a madres y padres de familia a evitar salir a pedir dulces en Halloween después de las 22:00 horas.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey recomendó que una persona adulta acompañe a los menores en todo momento y los mantenga de la mano. También sugirió realizar recorridos cortos y en grupos de familiares o amistades.

Entre las recomendaciones de seguridad para celebrar Halloween en Monterrey, las autoridades pidieron cruzar las calles con precaución, evitar lugares poco transitados y revisar los dulces antes de consumirlos. Asimismo, exhortaron a la población a respetar a otras personas y evitar insultos o daños a propiedades cuando no reciban dulces.

Policía de Monterrey desplegará operativo por Halloween (cortesía )

Llaman a respetar las normas de tránsito durante Halloween

Para quienes salgan a divertirse durante el fin de semana, las autoridades municipales solicitaron mantener una conducta ordenada, respetar los reglamentos de seguridad y tránsito en Monterrey, y evitar acciones que afecten a terceros.

A los automovilistas les recomendaron conducir con precaución al interior de las colonias, respetar a los peatones, no exceder los límites de velocidad y estacionarse únicamente en lugares permitidos. También reiteraron que está prohibido conducir bajo los efectos del alcohol.

En caso de detectar una situación de riesgo o algún incidente durante las celebraciones, la ciudadanía puede comunicarse a los números de emergencias 911 o 072.

Con estas medidas, el municipio busca reforzar la prevención y mantener condiciones de seguridad durante las actividades de Halloween en las colonias de Monterrey.