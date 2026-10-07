El Gobierno de Monterrey iluminó de color verde el Palacio Municipal en el marco del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, como una acción de sensibilización para visibilizar esta condición, promover el respeto a los derechos de las personas que viven con ella y fomentar una sociedad más incluyente.

La iniciativa forma parte de las acciones municipales orientadas a fortalecer la inclusión y generar conciencia sobre las necesidades de las personas con discapacidad, así como sobre la importancia de garantizar condiciones de igualdad, oportunidades para su desarrollo y participación social.

DIF Monterrey impulsa acciones de inclusión

A través del DIF Monterrey a cargo de Ivonne Álvarez el Municipio desarrolla programas dirigidos a niñas, niños y adolescentes con parálisis cerebral, mediante apoyos y servicios enfocados en mejorar su calidad de vida y brindar acompañamiento a sus familias.

Estas acciones buscan contribuir a una atención integral que considere las necesidades de las personas beneficiarias y de quienes participan en su cuidado, además de favorecer su bienestar y promover una mayor inclusión en los distintos espacios de la comunidad.

El Palacio de Gobierno de Monterrey se ilumina de verde (cortesía)

Sensibilización y eliminación de barreras

El Día Mundial de la Parálisis Cerebral se conmemora cada 6 de octubre y representa una oportunidad para informar a la población sobre esta condición, visibilizar los desafíos que enfrentan las personas que viven con ella y promover el reconocimiento de sus derechos.

La parálisis cerebral comprende un grupo de trastornos que afectan el movimiento, la postura y la coordinación, y que pueden presentarse de manera distinta en cada persona. Sus manifestaciones y necesidades de apoyo varían, por lo que la atención debe adaptarse a las características individuales.

En este contexto, la sensibilización pública y la eliminación de barreras físicas y sociales son fundamentales para favorecer la participación de las personas con discapacidad en la educación, la convivencia comunitaria y las actividades cotidianas.

La iluminación del Palacio Municipal se suma a las acciones simbólicas que buscan colocar la inclusión en el espacio público y recordar la importancia de avanzar hacia entornos accesibles, respetuosos y libres de discriminación.

El Gobierno de Monterrey continuará impulsando, a través del DIF y de las distintas áreas municipales, iniciativas orientadas a ampliar oportunidades, fortalecer los servicios de atención y acompañar a las personas con discapacidad y sus familias.