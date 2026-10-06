A través de la Dirección de Cultura Física y Deporte, el Gobierno de Monterrey administrado por Adrián de la Garza reconoció el desempeño de las y los atletas que representaron al municipio durante las competencias estatales, en las cuales la delegación de Monterrey se coronó Campeona estatal.

El Gobierno de Monterrey indicó que en las etapas clasificatorias rumbo a los Juegos Nacionales Populares 2026, luego de destacar en fútbol soccer 6x6, boxeo y artes marciales. Con este resultado, los representantes regiomontanos avanzaron en el proceso competitivo rumbo a la etapa nacional en Veracruz.

Monterrey conquista el campeonato estatal de los Juegos Populares 2026 (cortesía)

Monterrey suma 24 medallas en la competencia estatal

En fútbol soccer 6x6, los representantes de Monterrey consiguieron tres medallas de oro y una de plata. En boxeo, la delegación obtuvo tres preseas doradas y una plateada, mientras que en artes marciales alcanzó ocho medallas de oro, cuatro de plata y cinco de bronce.

La publicación de la Dirección de Cultura Física y Deporte reportó 24 medallas, distribuidas en 14 de oro, seis de plata y cuatro de bronce. El desempeño conjunto de los equipos y atletas permitió que Monterrey se posicionara en el primer lugar de la competencia estatal.

Monterrey conquista el campeonato estatal de los Juegos Populares 2026 (cortesía)

Delegación regiomontana avanza rumbo a Veracruz

Los Juegos Estatales Populares forman parte del proceso de selección de representantes para la competencia nacional y contemplan disciplinas orientadas a fomentar la participación deportiva, la preparación física y el desarrollo de nuevos talentos.

La convocatoria estatal de 2026 incluyó categorías específicas para fútbol 6x6, boxeo popular y artes marciales populares.

El campeonato representa un avance para las y los deportistas regiomontanos que buscan continuar su participación en el ámbito nacional y permite visibilizar el trabajo realizado durante sus procesos de entrenamiento y preparación competitiva.

Monterrey conquista el campeonato estatal de los Juegos Populares 2026 (cortesía)

El Gobierno de Monterrey a través de la Dirección de Cultura Física y Deporte, mantiene acciones para impulsar la práctica deportiva y generar oportunidades de participación para niñas, niños, adolescentes y jóvenes.