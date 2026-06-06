Como parte de las acciones de colaboración intermunicipal en materia de seguridad, Monterrey realizó la donación de siete unidades vehiculares para reforzar las labores de vigilancia y prevención del delito en municipios del oriente de Nuevo León.

La donación fue previamente autorizada por el Cabildo de Monterrey y forma parte de una estrategia de cooperación institucional orientado a aprovechar recursos en beneficio de la seguridad y el bienestar de la población.

Con estas acciones se busca contribuir a una mayor cobertura de vigilancia y a una atención más eficiente en comunidades que requieren fortalecer sus capacidades en materia de prevención y respuesta ante emergencias.

Cabildo entrega vehículos que formaban parte del parque vehicular del estado

La entrega consistió en cuatro camionetas y tres motocicletas que anteriormente formaban parte del parque vehicular de la capital del estado y que, tras ser dadas de baja para su uso en la ciudad, fueron reacondicionadas para continuar prestando servicio en corporaciones municipales.

Las unidades fueron destinadas a los municipios de General Bravo, Los Aldamas y Los Ramones, con el propósito de fortalecer su capacidad operativa y brindar mejores herramientas a los elementos encargados de la seguridad pública.

La coordinación entre municipios representa un mecanismo para impulsar soluciones conjuntas a los retos de seguridad, privilegiando el trabajo colaborativo y el intercambio de recursos para beneficio de la ciudadanía.

Con este tipo de iniciativas, Monterrey continúa promoviendo esquemas de cooperación que contribuyen al fortalecimiento de las instituciones de seguridad y a la construcción de entornos más seguros para las comunidades de Nuevo León.